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  3. Българите отпаднаха в сериите във втория ден на Европейското по плуване

Българите отпаднаха в сериите във втория ден на Европейското по плуване

  • 11 авг 2026 | 12:04
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Българите отпаднаха в сериите във втория ден на Европейското по плуване

Българските състезатели отпаднаха в сериите във втория ден на Европейското първенство по плуване в Париж.

Най-добре се представи Дарен Кирилов, който записа ново лично постижение на 200 метра гръб с 1:58.87 минута. Първото слизане на Кирилов под 1:59 минута му отреди 25-о място в крайното класиране на дисциплината.

18-годишният французин Натан Муратори направи силно плуване и финишира първи в сериите на 200 метра гръб с нов световен рекорд за юноши - 1:54.87 минута.

Дебютантите Тушев и Терзиев отпаднаха в сериите на 100 метра свободен стил на Европейското по плуване
Дебютантите Тушев и Терзиев отпаднаха в сериите на 100 метра свободен стил на Европейското по плуване

На 100 метра бруст при жените Диана Петкова завърши с 29-о време с 1:09.46 минута, докато другата българска представителка в дисциплината - Тея Николова, зае 43-о място с 1:14.24 минута.

Най-бърза бе британката Ангарад Еванс, която направи рекорд на шампионатите с 1:05.45 минута.

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