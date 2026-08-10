Боряна Ангелова остава в Марица

Боряна Ангелова ще продължи да бъде част от женския отбор на Марица (Пловдив) и през сезон 2026/2027, съобщиха от волейболния шампион на България.

Ангелова е продукт на школата на "жълто-сините" и играе на позицията централен блокировач. Тя е част от клуба от 2018 година насам и преминава през различните възрастови формации при подрастващите преди да стигне до първия отбор.

С женския тим на Марица състезателката има шест шампионски титли на България и шест Купи на страната. Тя бе част от състава, който записа историческото постижение за клуба – преминаване на груповата фаза на Шампионската лига.

През годините Боряна Ангелова носи и националната фланелка на България. С девическите национални гарнитури тя печели два бронзови медала от Балкански първенства, а впоследствие попада и в разширения състав на женския национален отбор. Ангелова има участие и с Б националния отбор на България в международния турнир в Китай.

"През сезон 2026-2027 Боби ще носи екип с номер 17 и отново ще бъде сред състезателките, които ще защитават жълто-сините цветове в битките на Шампионската лига, Националната волейболна лига Демакс и Купа България.

Пожелаваме на Боряна здраве, още много трофеи и незабравими моменти с Марица", написаха от клуба.

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