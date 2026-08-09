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Елисавета Сариева остава в Марица

  • 9 авг 2026 | 12:19
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Елисавета Сариева остава в Марица

Елисавета Сариева ще бъде част от първия отбор на Марица (Пловдив) и през новия сезон, съобщиха от клуба. Младата волейболистка продължава своето развитие при шампионките, след като през миналата година за първи път бе част от представителния тим на "жълто-сините".

Сариева започва спортния си път в родния си град Смолян, а впоследствие се присъединява към школата на Марица. Още в ранните години от развитието си тя печели шампионски титли с отборите до 16, 18 и 20 години. В колекцията си има и сребърно отличие с U18 и бронз с U20.

Представянето ѝ при подрастващите е отличено и с индивидуални награди. Сариева е избирана за най-добър нападател на финалите при момичетата до 18 години през сезон 2023-2024, а година по-късно е определена за най-полезен състезател при същата възрастова група. През 2024 година печели и индивидуалното отличие и в аматьорската лига.

Само на 16 години Елисавета прави своя дебют в Националната волейболна лига (НВЛ) с тима на Марица 2022 (Пловдив), където натрупва опит в женския волейбол. След това тя получава възможност да направи следващата крачка и да стане част от първия отбор на шампионките от Марица.

През юли 2024 година Сариева е част от националния отбор на България до 18 години, с който триумфира с европейската титла. Година по-късно тя добавя още един златен медал – този път от Световното първенство до 19 години. През 2025 година става и балканска шампионка с националния тим U19.

В момента тя е част от разширения състав на националния отбор до 20 години, който се подготвя за европейската квалификация в края на август.

"През сезон 2026-2027 световната и европейска шампионка ще продължи да трупа опит сред жените и да защитава жълто-сините цветове с първия отбор на Марица.

Пожелаваме на Елисавета здраве, увереност и още много големи успехи с екипа на Марица", написаха от клуба.

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