Ванчо Траянов за подготовката на Атлетик (Куклен)

Атлетик (Куклен) завърши последния сезон в златната среда на Югоизточната Трета лига.

Треньорът му Ванчо Траянов коментира пред Sportal.bg готовността на поверения му тим за предстоящата кампания.

„Всичко което бяхме планирали като подготовка го свършихме. Работим усилено по комплектоването на състава. Напуснаха ни няколко футболисти. Селекцията остава отворена. Търсим футболисти. При възможност ще привлечем нови играчи. Очаквам изключително оспорвано първенство. С изключение на Крумовград, останалите отбори са равностойни. Това означава, че всеки мач ще е битка. Амбицирани сме да се представим по-добре от последната кампания“.

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