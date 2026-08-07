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Джейлън Браун е готов да промени играта си в преследване на титлата със 76ърс

  • 7 авг 2026 | 09:25
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Джейлън Браун е готов да промени играта си в преследване на титлата със 76ърс

Баскетболистът Джейлън Браун заяви, че победата, а не индивидуалната статистика, ще ръководи подхода му с Филаделфия 76ърс, след като бившата звезда на Бостън Селтикс се присъедини към състав, пълен с офанзивни таланти.

Браун - най-полезният баскетболист във финалите на НБА за 2024 година, беше официално представен във Филаделфия. Той подсили един обновен отбор, включващ водещия реализатор за всички времена ЛеБрон Джеймс, който пристигна от Лос Анджелис Лейкърс, заедно с друг бивш МВП в лигата Джоел Ембийд, гарда Тайрийз Макси и изгряващата звезда Ви Джей Еджкомб.

Джейлън Браун увери, че е готов да промени играта си в преследване на титлата в шампионата.

„Концентриран съм върху победата“, каза Браун, цитиран от агенция Ройтерс и допълни:

„Фокусът ми във всяка тренировка, всяка среща ще бъде - Как да печелим вечер след вечер? Понякога може да изглежда различно, но ще направя каквото е необходимо. В този момент от кариерата ми нищо друго не ме трогва.“

Баскетболистът прекара 10 сезона в Бостън и спечели шампионския трофей в НБА със Селтикс. Той омаловажи въпросите относно йерархията в състава, който включва 41-годишния ЛеБрон Джеймс - все още е един от най-изявените лидери в лигата.

„Не е нужно това да е ничий отбор. Просто всичко трябва да се основава на уважение и работа“, заяви Джейлън Браун, който допълни, че се надява да се учи от Джеймс и новите си съотборници, позовавайки се на дълголетието на ветерана и способността му да се справя с предизвикателствата на и извън игрището.

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