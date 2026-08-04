Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

„Герена“ е готов за поредна силна европейска вечер – на живо с атмосферата и очакванията преди Левски – Кайрат
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Отборът на България завърши на девето място в техническата програма по артистично плуване на Eвропейското, титла за Русия

Отборът на България завърши на девето място в техническата програма по артистично плуване на Eвропейското, титла за Русия

  • 4 авг 2026 | 18:10
  • 302
  • 0
Отборът на България завърши на девето място в техническата програма по артистично плуване на Eвропейското, титла за Русия

Отборът на България завърши на девето място в техническата програма по артистично плуване на европейското първенство по плувни спортове в Париж. Ирен Давидкова, Рая Фурнаджиева, Магдалена Малева, Таисия Николаенко, Валентина Троанска, Мария Вълева, Виктория Векова и Лора Жейнова получиха 212.9699 точки за изпълнението си и останаха на предпоследната позиция във финала.

Световните вицешампионки в дисциплината от Русия заслужиха златото с 303.2467 точки, като единствени успяха да преминат границата от 300 пункта, с което заслужиха втора континентална титла в Париж след триумфа си и във волната програма.

Осмицата на Испания завърши на второ място с 296.4299 точки, а тимът на Италия взе бронза с 284.6725 точки, като с това беше повторена челната тройка от волната програма на артистичното плуване на Евро 2026.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Водни спортове

Дресъл и Уолш триумфираха на 50 метра свободен стил в САЩ

Дресъл и Уолш триумфираха на 50 метра свободен стил в САЩ

  • 4 авг 2026 | 16:36
  • 530
  • 0
Австралийски плувец се оттегли от лидерската група на отбора заради пиянска проява

Австралийски плувец се оттегли от лидерската група на отбора заради пиянска проява

  • 4 авг 2026 | 16:12
  • 592
  • 0
Поляк стана първият човек, преплувал Балтийско море от Швеция до Полша

Поляк стана първият човек, преплувал Балтийско море от Швеция до Полша

  • 4 авг 2026 | 15:35
  • 1338
  • 0
Рая Фурнаджиева 14-та на Евро 2026 в Париж

Рая Фурнаджиева 14-та на Евро 2026 в Париж

  • 4 авг 2026 | 12:49
  • 868
  • 0
Париж е готов за водното шоу на най-добрите

Париж е готов за водното шоу на най-добрите

  • 3 авг 2026 | 19:13
  • 1515
  • 0
Президентът на FISA, министърът на спорта и председателят на БОК откриват Световното първенство по гребане в Пловдив

Президентът на FISA, министърът на спорта и председателят на БОК откриват Световното първенство по гребане в Пловдив

  • 3 авг 2026 | 17:08
  • 590
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Кайрат, Никола Серафимов отново е предпочетен пред Макун

11-те на Левски и Кайрат, Никола Серафимов отново е предпочетен пред Макун

  • 4 авг 2026 | 19:20
  • 5898
  • 29
Това ли е новото лице на българския футбол? Европа вече не е мисия за един

Това ли е новото лице на българския футбол? Европа вече не е мисия за един

  • 4 авг 2026 | 12:57
  • 19883
  • 34
Салах вече е подписал с новия си клуб, утре пристига на брега на Черно море

Салах вече е подписал с новия си клуб, утре пристига на брега на Черно море

  • 4 авг 2026 | 17:26
  • 26341
  • 19
Куп легенди и хиляди фенове изпратиха Барези в последния му път

Куп легенди и хиляди фенове изпратиха Барези в последния му път

  • 4 авг 2026 | 14:05
  • 16814
  • 12
Стартираха мачовете в Шампионската лига

Стартираха мачовете в Шампионската лига

  • 4 авг 2026 | 19:00
  • 16921
  • 2
Джокович предлага революция в тениса

Джокович предлага революция в тениса

  • 4 авг 2026 | 10:28
  • 22039
  • 35