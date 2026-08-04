Дресъл и Уолш триумфираха на 50 метра свободен стил в САЩ

Деветкратният олимпийски шампион Кейлъб Дресъл и световната рекордьорка Гречън Уолш закриха първенството на САЩ по плуване с впечатляващи победи на 50 метра свободен стил в Ървайн, Калифорния.

Дресъл постигна най-доброто си време на 50 метра свободен стил от четири години насам, печелейки с 21.35 секунди. Той изпревари с четири десети от секундата своя подгласник Куинтин Маккарти.

Това беше втора титла за него през седмицата след триумфа му на 100 метра свободен стил – първата му победа в голямо състезание след олимпийските квалификации през 2024 г.

Освен това Дресъл записа и две втори места в дисциплините 50 и 100 метра бътерфлай.

Уолш от своя страна стигна до победата с време 23.60 секунди, оставайки съвсем близо до световния рекорд от 23.55, който постави на турнира в Рим на 28 юни.

"Честно казано, просто исках да изпълня плуването си много добре“, заяви Уолш. "Чувствам, че вече имам страхотно лято в тази дисциплина, а то все още не е приключило. Така че това е отлична подготовка за Пан-тихоокеанския шампионат след две седмици.“

Световният рекорд на Уолш от миналия месец дойде само седмица, след като нейната партньорка в тренировките Кейт Дъглас свали световния рекорд до 23.59 секунди на турнира "Про Суим Сирийс“ в Индианаполис. Дъглас обаче реши да не участва на 50 метра свободен стил в събота.

Въпреки това тя и Уолш ще се завърнат в същия басейн в Ървайн през август, за да представят Съединените щати на Пан-тихоокеанския шампионат. Там те ще се изправят срещу топ плувци от Австралия, Япония, Канада и други неевропейски нации.

Дресъл, който си взе почивка от спорта след Олимпийските игри в Париж през 2024 г., не успя да се класира за американския отбор за шампионата, тъй като съставът беше определен въз основа на времена от миналата година.

Въпреки това американецът, който през август навършва 30 години, беше ентусиазиран от състоянието, в което се намира.

"Ще продължим да ставаме по-бързи“, каза той. "Това е наистина вълнуваща година, с толкова много нови неща.“

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