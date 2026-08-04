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Австралийски плувец се оттегли от лидерската група на отбора заради пиянска проява

  • 4 авг 2026 | 16:12
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Австралийски плувец се оттегли от лидерската група на отбора заради пиянска проява

Австралийски плувец доброволно се оттегли от лидерската група на своя отбор, след като пропусна една от най-важните вечери на Игрите на Британската общност в Глазгоу.

22-годишният Айзък Купър не присъства на финалната вечер от състезанието в Международния плувен център "Толкрос“, тъй като е предпочел да консумира алкохол, вместо да подкрепи съотборниците си в сряда.

Той е бил забелязан да пие и в щаба на австралийския отбор.

Плувецът от Бризбън се беше оттеглил по-рано от финала на 100 метра гръб за мъже, насрочен за същата вечер, след като се класира за него предния ден. Той дори участва в сериите на предварителната щафета 4х100 метра съчетано плуване в сряда сутринта.

След отсъствието му, бронзовият медалист от Токио е бил "привикан от официални лица на отбора и е разговарял с главния треньор на Австралия Роан Тейлър“, съобщава „Сидни Морнинг Хералд“.

Съотборниците му са били изненадани, че Купър не е присъствал нито на финалната вечер, нито на заключителната среща след състезанието, въпреки че наскоро се е присъединил към лидерската група.

"Айзък не присъства на финалната вечер на плувното състезание, нито на финалната отборна среща в Глазгоу, което е в разрез с очакванията към отбора“, заяви говорител на тима. .

"Впоследствие Айзък доброволно се оттегли от лидерската група на спортистите в отбора.“

Въпреки че на спортистите е позволено да пият, след като състезанията им приключат, решението на Купър предизвика критики, защото той не е отишъл да подкрепи съотборниците си, които са се състезавали на финали, въпреки че е член на лидерската група.

Сега Купър ще пътува за Съединените щати за Пантихоокеанския шампионат, който започва на 12 август, след като австралийските плувни власти решиха да не го изпращат у дома.

Скандалът идва четири години, след като Купър, тогава на 18 години, беше изпратен у дома от тренировъчен лагер във Франция в навечерието на Игрите на Британската общност в Бирмингам през 2022 г. заради злоупотреба с лекарства, отпускани с рецепта.

През юли Купър най-накрая разкри подробности за инцидента, като каза, че отборният лекар му е предписал лекарства за сън. Той заяви, че след това е споделил част от тях със свои съотборници, създавайки впечатлението, че е взел повече, отколкото е трябвало.

"Когато ме попитаха колко медикаменти всъщност съм използвал, аз прикрих човека, с когото ги споделих“, каза Купър. "Никога не бих могъл да разкрия това и никога не бих издал този човек. Но след това трябваше да се справя с последствията да бъда възприет като някой, който злоупотребява с лекарства.“

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Снимки: Gettyimages

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