  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Паркър отрича да е употребявал кокаин: Беше изненада за мен

Паркър отрича да е употребявал кокаин: Беше изненада за мен

  • 15 ное 2025 | 15:25
  • 442
  • 1
Паркър отрича да е употребявал кокаин: Беше изненада за мен

Джоузеф Паркър, бивш световен шампион по бокс в тежка категория, отрече да е употребявал „каквито и да било забранени вещества“, след като тест за допинг показа наличие на кокаин в организма му.

Шокиращо: Паркър дал положителна проба за кокаин в деня на битката си
Шокиращо: Паркър дал положителна проба за кокаин в деня на битката си

33-годишният боксьор е бил подложен на тест от Доброволната антидопингова асоциация на 25 октомври, в същия ден, когато загуби мач от Фабио Уордли в Лондон.

„Преди последния ми мач направих доброволен тест и сега бях информиран, че той е показал неблагоприятен резултат. Това беше истинска изненада за мен“, започна Паркър в социалните мрежи.

„Не съм приемал никакви забранени вещества, не използвам допинг за подобряване на представянето и не подкрепям употребата му. Сътруднича изцяло на текущия процес и съм уверен, че разследването ще изчисти името ми“, добави той, преди да завърши.

„Когато разследването приключи, ще говоря открито и ще отговарям на въпроси.“

Новозеландският спортист сега е изправен пред наказание, което може да варира от три месеца до две години.

Снимки: Imago

