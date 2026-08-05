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Бургас посреща международен турнир по плажно ръгби

  • 5 авг 2026 | 10:22
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Бургас посреща международен турнир по плажно ръгби

На 8 август “Спорт Тото Бийч Арена” на Северния плаж в Бургас ще се превърне в сцена на едно от най-очакваните спортни събития на лятото – 9-ото издание на международния турнир по плажно ръгби KRASIKO Beach Rugby Tournament. Надпреварата събира клубове и състезатели от Балканите в категориите мъже, жени и деца до 14 години.

Организаторите от Ръгби клуб „Моряците“ – Бургас, с подкрепата на партньори и Община Бургас, канят всички жители и гости на града да станат част от един празник на спорта, приятелството и честната игра.

Освен динамични срещи и зрелищни изпълнения на пясъка, посетителите ще могат да се насладят на демонстрации на талантливи млади спортисти, сред които AcroJump и други гостуващи формации, които ще се включат във финалните паузи на състезателната програма.

За публиката организаторите са подготвили и две томболи с награди, които ще бъдат изтеглени по време на турнира – в 16:30 ч. и 17:30 ч., така че всеки посетител ще има възможност не само да наблюдава качествен спорт, но и да си тръгне с приятна изненада.

Финалните двубои и церемонията по награждаването ще определят новите шампиони на KRASIKO Beach Rugby Tournament, а атмосферата обещава много емоции, музика и незабравими моменти за цялото семейство.

Входът е свободен.

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