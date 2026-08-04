Златан Ванев с призив към Пламен Братойчев след среща с министъра

Спортният министър Енчо Керязов прие клубовете по вдигане на тежести, които подкрепят Асен Златев за президент на централата. След края й трикратният световен шампион Златан Ванев се обърна към съда и жалбоподателя Пламен Братойчев. Именно с негова жалба бе спряно вписването на Златев за нов президент на родната федерация.

"Единственото, което искам да кажа, е да благодаря на Министерството на спорта, че ни позволи да изкажем своето мнение. Искам да призова съда да излезе с решение колкото се може по-бързо с нашия казус, защото от там зависи дали ние ще имаме спорт вдигане на тежести или вече няма да ни има. Г-н Братойчев го познавам, добър приятел ми е - умолявам го, моля го, ако наистина обича този спорт, да си оттегли жалбата", сподели емоционалният Ванев.

Златев се присъедини към неговите думи: "Толкова, колкото и преди срещата. Тъй като въпросът все още не е решен, присъединявам се към думите на Златан, и се надяваме скоро време да бъде решен въпросът, тъй като този въпрос не е нито личностен, нито само на федерацията, а национален въпрос. На държавата, на България. От вдигането на тежестите се очакват медали. С всеки изминат ден се намалява потенциалът ни за медали. Дай Боже, тази жалба да бъде премахната доброволно - най-доброто решение, всичко може да приключи всичко на момента".

Той беше категоричен, че няма риск за участието ни на големи състезания. "За това няма риск, засега поне. Работите на федерацията са вътрешни и те не засягат международните институции. Докато там сме финансово изрядни и всичко е наред и няма други неща, които могат да възпрепятстват, всичко ще бъде нормално. Надяваме се, че с новия правилен начин на работа всичко ще бъде обезпечено и лека-полека да си върнем дълговете, които с всеки изминал ден нарастват", алармира Златев и уточни: "Тъй като отчетът от 1 700 000 лв не е приет, това, което беше допреди 5-6-7-8 месеца - някъде около 500-600 000 евро, сега може да има и други, тъй като осъществяваме някаква дейност. В безтегловност сме, не мога да назовавам цифри. Ще бъде трудно, но се надяваме, че всички ще имат търпението това да стане във времето", каза още олимпийският ни шампион от Москва.

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