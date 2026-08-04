Зорница Бонева и Николая Раденкова в топ 20 на Европейското по стрелба

Зорница Бонева и Николая Раденкова се класираха в топ 20 в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет при жените на европейското първенство по спортна стрелба с въздушно и малокалибрено оръжие до 23 години в полския град Вроцлав.

Двете събраха по 564 точки в шестте си квалификационни серии, като Бонева завърши на 16-ата позиция, а веднага след нея се нареди Раденкова. Те остана на 4 точки от първите осем, които се класираха за финалите за разпределението на медалите в дисциплината.

Третата българка - Мария Атанасова, се класира 27-а с 559 точки.

Най-добра в пресявките беше грузинката Мариам Абрамишвили с 575 точки.

В отборното класиране в квалификациите България е на четвърто място с 1687 точки, на 10 точки зад третия Турция. Първи е Грузия с 1711 точки а втори - Украйна, с 1699.

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