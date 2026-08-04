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Второ място на турнира в Кавала донесе званието международен майстор на шахматистката Надя Тончева

  • 4 авг 2026 | 18:02
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Второ място на турнира в Кавала донесе званието международен майстор на шахматистката Надя Тончева

Надя Тончева стана едва четвъртата българка със званието международен майстор, след като завърши втора на силния турнир по класически шахмат в Кавала, Гърция. С резултата си от 7 точки от възможни девет състезателката на Шахматен клуб Левски покри третата си и финална норма за международен майстор, което е второто най-високо звание в шахмата след гросмайстор. Преди Тончева това са постигали само Антоанета Стефанова, Ива Виденова-Куляшевич и Нургюл Салимова, като бившата световна шампионка Стефанова е и единствената българска гросмайсторка.

В Кавала Тончева бе изпреварена единствено от полския гросмайстор Милош Шпар, който стана шампион със 7,5 точки. Сред резултатите, които постигна българската националка, най-открояващите се са победата с черните фигури над номер 11 в стартовия списък Сантиаго Лопес Райо от Колумбия в седмия кръг, както и ремито с белите фигури с водача в стартовия списък гросмайстор Стаматис Куркулос-Ардитис от Гърция в осмия кръг.

Тончева, която тренира с гросмайстор Владимир Димитров, преминава и границата от ЕЛО 2400. На турнира в Гърция, където записа шест победи, две ремита и само едно поражение, тя добави нови 36 пункта към актива си, който в момента виртуално достига до 2408 точки.

В състезанието в Кавала участие взеха 148 шахматисти, в това число девет българи. След Тончева най-предно класиране записа друга националка при жените - Белослава Кръстева, която с 5,5 точки се класира на 39-о място.

снимка: Шахматен клуб Левски

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