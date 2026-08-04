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  3. Виктор Бонев 19-ти в Европа на 10 метра пистолет

Виктор Бонев 19-ти в Европа на 10 метра пистолет

  • 4 авг 2026 | 13:19
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Виктор Бонев 19-ти в Европа на 10 метра пистолет

Виктор Бонев се класира на 19-о място в индивидуалната надпревара на 10 метра пистолет на европейското първенство по спортна стрелба с въздушно и малокалибрено оръжие за мъже и жени до 23 години в полския град Вроцлав.

Бонев събра 568 точки в шестте квалификационни серии и остана на 7 точки от първите осем, които се класираха за финалите за разпределението на медалите в дисциплината.

Калоян Петков се нареди 29-и с 562 точки, а с точка по-малко веднага след него завърши третият български представител Дамян Илиев.

Най-добър в пресявките беше Виктор Копивода (Полша) с 581 точки.

В отборната надпревара в квалификациите България зае осмото място с 1691 точки, а първи е Полша с 1733 точки.

Девет национали от страната участват на шампионата, който ще завърши на 11 август.

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