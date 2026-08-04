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  3. Огромни опашки се извиха пред "Герена" преди двубоя с Кайрат, феновете негодуват

Огромни опашки се извиха пред "Герена" преди двубоя с Кайрат, феновете негодуват

  • 4 авг 2026 | 20:08
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Огромни опашки се извиха пред входовете на стадион “Георги Аспарухов” минути преди началото на двубоя между Левски и Кайрат от третия квалификационен кръг на Шампионска лига. Репортер на Sportal.bg информира, че се влиза доста бавно на стадиона, като част от феновете може и да не успеят да заемат местата си навреме.

Левски 0:0 Кайрат, вратарят на гостите започна да бави играта още от 25-ата минута
Левски 0:0 Кайрат, вратарят на гостите започна да бави играта още от 25-ата минута

В същото време от Левски публикуваха снимки на запалянковците и опашките пред “Герена” в социалните мрежи. “Синята ЛАВИНА”, написаха от клуба.

Срещата между Левски и Кайрат стартира в 20:30 часа.

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