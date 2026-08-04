Французинът Ерве Ренар пое Кот д'Ивоар

Французинът Ерве Ренар бе назначен на поста селекционер на националния тим на Кот д'Ивоар по футбол, като наследи Емерс Фае, обявиха във вторник от федерацията на африканската държава.
57-годишният Ренар за кратко води тима на Тунис по време на Световното първенство това лято, след като след първия мач и тежкото поражение от Швеция бе уволнен Сабри Ламуши. Ренар вече е водил тима на Кот д'Ивоар между 2014 и 2015 година, като в края на периода си печели Купата на африканските нации с тима.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google