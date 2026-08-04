Още едно ново попълнение за Локо Пловдив

Локомотив Пловдив се подсили с Михаил Молдов, съобщиха от клуба. 25-годишният баскетболист е висок 197 сантиметра и играе на позициите стрелящ гард и леко крило. Роден е в Силистра и започва своя баскетболен път в местния Доростол, след което преминава през Берое и Черно море Тича, където се утвърждава като част от представителния отбор.

Молдов има опит в националните гарнитури на България в подрастващите възрасти, като защитава цветовете на страната на FIBA U16 European Championship Division B през 2017 година и на FIBA U18 European Championship Division B през 2018 и 2019 година.

С екипа на Черно море Тича печели Купата на България през 2025 година, а през сезон 2024/25 завоюва и сребърните медали в Sesame Националната баскетболна лига.

"Добре дошъл в черно-бялото семейство, Михаил! Пожелаваме ти здраве, успешен сезон и много победи с Локомотив", написаха от клуба.

Молдов се превръща в първото българско ново попълнение за “смърфовете” през това лято, след като "черно-белите" вече се подсилиха с трима американци - Остин Патерсън, Сайкуон Джеймисън и Айзея Томпсън.

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