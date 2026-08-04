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Три български отбора ще участват в Адриатическата лига за жени през следващия сезон

  • 4 авг 2026 | 13:58
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Три български отбора ще участват в Адриатическата лига за жени през следващия сезон

Отборите на Монтана 2003 (Монтана), Берое (Стара Загора) и Рилски спортист (Самоков) ще се състезават в Адриатическата лига по баскетбол за жени през следващия сезон 2026/2027, обявиха от международната надпревара, публикувайки финалния списък с участници.

Шест от съставите бяха част от лигата и през миналия сезон, включително Монтана 2003, който спечели титлата, друг български тим - Рилски спортист, както и редовните участници Цинкарна (Словения) и Будучност (Черна гора), сръбският Партизан 1953 и хърватският Студио Загреб.

Към тези шест клуба се присъединяват третият български представител Берое, хърватските Трешневка 2009, Брод на Сави и Шибеник, както и албанският Партизани, за да оформят общо 11 участника.

От Адриатическата лига отбелязаха, че за първи път в историята на турнира няма да има представител на Босна и Херцеговина.

Жребият за програмата в редовния сезон ще бъде изтеглен в петък, 7 август.

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