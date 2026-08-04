Русия се завръща в Лигата на нациите 2027, "Сборная" се отказа от СП за мъже 2027

След своето изявление от 8 юли 2026 г., Международната волейболна федерация (FIVB) продължи консултациите със заинтересованите страни, за да създаде ясна пътна карта за завръщането на руските спортисти и технически лица на световни състезания.

В резултат на тези консултации FIVB потвърди, че мъжките и женските национални отбори на Русия ще участват във Волейболната лига на нациите (VNL) през 2027 г. Те ще се включат като най-високо класираните тимове, които все още не са се класирали за надпреварата.

Руските отбори пред завръщане на международната волейболна сцена

Специално за изданието през 2027 г. състезанието ще бъде разширено от 18 на 19 отбора при мъжете и жените. Това ще гарантира участието на женския отбор на Словения и мъжкия тим на Финландия, които трябваше да спечелят класиране въз основа на представянето си през последните сезони.

В момента FIVB преразглежда формата на състезанието, необходим за осъществяването на това разширение.

Както беше обявено по-рано и в съответствие с препоръката на МОК, ще бъде разработен и приложен специален и всеобхватен план за антидопингови тестове чрез Международната агенция за тестване (ITA). Допълнителни подробности ще бъдат съобщени на по-късен етап.

Освен това Руската волейболна федерация официално е уведомила FIVB, че доброволно е избрала да не участва в Световната купа по волейбол за мъже през 2027 година.

FIVB също така продължава да проучва, в консултация с местния организационен комитет, Волейбол Канада, Волейбол САЩ и други заинтересовани страни, потенциалното участие на женския национален отбор на Русия в Световната купа по волейбол за жени през 2027 г.

Допълнителна информация ще бъде предоставена своевременно чрез официалните канали на федерацията.

FIVB е ръководният орган, отговорен за всички форми на волейбола на световно ниво. Организацията работи в тясно сътрудничество с националните федерации и частни предприятия за развитието на волейбола като популярен медиен и развлекателен спорт.

fivb.com

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