Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Лука Дончич зарадва феновете си: Отново съм на 100%

Лука Дончич зарадва феновете си: Отново съм на 100%

  • 4 авг 2026 | 11:32
  • 267
  • 0
Лука Дончич зарадва феновете си: Отново съм на 100%

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич зарадва феновете с обнадеждаващи новини относно физическото си състояние.

Словенският гард сподели, че се чувства в отлична форма след почивката, която си е взел след края на сезона.

"Направих пауза от баскетбола през първите няколко седмици след края на сезона, като посветих това време на възстановяването на тялото си. Процесът премина успешно и сега отново съм на 100 процента здрав", заяви Дончич.

Той разкри и какъв е подходът му към подготовката извън състезателния период.

"Винаги започвам междусезонната подготовка, като първо се отдръпвам от баскетболните занимания. Малко е необичайно, но в моя случай работи добре. Когато си създам тази изкуствена пауза и играта започне да ми липсва, това само повишава мотивацията и желанието ми да се завърна", допълни словенецът.

Дончич пропусна плейофите през 2026 г. заради разтежение от втора степен на заден бедрен мускул, което получи на 2 април.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Комбо гард пред трансфер в шампиона на Испания

Комбо гард пред трансфер в шампиона на Испания

  • 3 авг 2026 | 17:20
  • 575
  • 0
Ники Титков продължава със Спартак Плевен

Ники Титков продължава със Спартак Плевен

  • 3 авг 2026 | 17:04
  • 772
  • 1
Още една американка подписа с Берое

Още една американка подписа с Берое

  • 3 авг 2026 | 16:27
  • 685
  • 0
Барселона официално обяви новия си спортен директор

Барселона официално обяви новия си спортен директор

  • 3 авг 2026 | 16:12
  • 2098
  • 0
Крило от НБА близо до трансфер във Валенсия

Крило от НБА близо до трансфер във Валенсия

  • 3 авг 2026 | 15:36
  • 910
  • 0
Дуейн Уейд: Преди драфта лекарят каза на Хийт, че ми остават само 5 години

Дуейн Уейд: Преди драфта лекарят каза на Хийт, че ми остават само 5 години

  • 3 авг 2026 | 15:11
  • 1539
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски излиза за още една крачка към мечтата

Левски излиза за още една крачка към мечтата

  • 4 авг 2026 | 07:07
  • 14698
  • 113
Нови вълнения с българско участие в Шампионската лига днес

Нови вълнения с българско участие в Шампионската лига днес

  • 4 авг 2026 | 07:59
  • 7241
  • 1
Александров: Със сигурност не отиваме обречени

Александров: Със сигурност не отиваме обречени

  • 4 авг 2026 | 10:20
  • 1760
  • 3
Обновеният Спартак (Вн) би Локо (Пд), изпревари двата ЦСКА и влезе в топ 3 на efbet Лига

Обновеният Спартак (Вн) би Локо (Пд), изпревари двата ЦСКА и влезе в топ 3 на efbet Лига

  • 3 авг 2026 | 23:08
  • 40276
  • 69
Макаби с тежко наказание от УЕФА преди мача с ЦСКА, и "червените" страдат заради него

Макаби с тежко наказание от УЕФА преди мача с ЦСКА, и "червените" страдат заради него

  • 3 авг 2026 | 20:12
  • 42616
  • 156
Етър обърна Янтра и зарадва феновете на "Ивайло"

Етър обърна Янтра и зарадва феновете на "Ивайло"

  • 3 авг 2026 | 20:37
  • 15367
  • 29