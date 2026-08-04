Лука Дончич зарадва феновете си: Отново съм на 100%

Суперзвездата на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич зарадва феновете с обнадеждаващи новини относно физическото си състояние.

Словенският гард сподели, че се чувства в отлична форма след почивката, която си е взел след края на сезона.

"Направих пауза от баскетбола през първите няколко седмици след края на сезона, като посветих това време на възстановяването на тялото си. Процесът премина успешно и сега отново съм на 100 процента здрав", заяви Дончич.

In email to fans, Luka Dončić says he’s now 100 percent healthy after missing the end of last season with a hamstring injury pic.twitter.com/XlhtiCoU7s — Dan Woike (@DanWoikeSports) August 3, 2026

Той разкри и какъв е подходът му към подготовката извън състезателния период.

"Винаги започвам междусезонната подготовка, като първо се отдръпвам от баскетболните занимания. Малко е необичайно, но в моя случай работи добре. Когато си създам тази изкуствена пауза и играта започне да ми липсва, това само повишава мотивацията и желанието ми да се завърна", допълни словенецът.

Дончич пропусна плейофите през 2026 г. заради разтежение от втора степен на заден бедрен мускул, което получи на 2 април.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages