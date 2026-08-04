Легенда на НБА предупреди Уембаняма: Взимай си лекарствата!

Легендарният баскетболист Крис Бош разкри, че все още се сблъсква със сериозни здравословни проблеми, които го съпътстват още от преждевременния край на кариерата му.

Двукратният шампион на най-силната лига в света с Маями беше принуден да се оттегли през 2016 г., след като лекари му диагностицираха проблеми с кръвни съсиреци.



Той се опитваше да се върне на терена многократно, но поради здравословното си състояние не можеше да продължи да играе.



"През януари имах нов епизод. Практически бях на ръба на смъртта, но успях да се върна. Не се шегувам. Получих още една белодробна емболия и прекарах седмица в болница", каза Бош.



"Просто трябва да живея с това. Мислех, че всичко е зад гърба ми, но не е. Затова трябва да остана дисциплиниран.

Заради това той даде важен съвет на Виктор Уембаняма, който през предишния сезон имаше венозна тромбоза в дясното рамо.

"Взимай си лекарствата редовно", подчерта Бош и добави:



"Трябва да се придържа към терапията, за да гарантира, че това няма да се повтори, защото е достатъчен само още един път. На мен ми се случи два пъти и вече не можех да играя. Така че в неговия случай вярвам, че най-важното е да направи всичко необходимо, за да поддържа кръвта си възможно най-рядка и да се грижи за тялото си извън терена".

Припомняме, че Уембаняма, след всички проблеми, успя да се върне на терена, като изигра отличен сезон, в който беше обявен за най-добър защитник и със Сан Антонио Спърс стигна до финала.

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Снимки: Gettyimages