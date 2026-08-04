Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Легенда на НБА предупреди Уембаняма: Взимай си лекарствата!

Легенда на НБА предупреди Уембаняма: Взимай си лекарствата!

  • 4 авг 2026 | 12:24
  • 1645
  • 0
Легенда на НБА предупреди Уембаняма: Взимай си лекарствата!

Легендарният баскетболист Крис Бош разкри, че все още се сблъсква със сериозни здравословни проблеми, които го съпътстват още от преждевременния край на кариерата му.

Двукратният шампион на най-силната лига в света с Маями беше принуден да се оттегли през 2016 г., след като лекари му диагностицираха проблеми с кръвни съсиреци.

Той се опитваше да се върне на терена многократно, но поради здравословното си състояние не можеше да продължи да играе.

"През януари имах нов епизод. Практически бях на ръба на смъртта, но успях да се върна. Не се шегувам. Получих още една белодробна емболия и прекарах седмица в болница", каза Бош.

"Просто трябва да живея с това. Мислех, че всичко е зад гърба ми, но не е. Затова трябва да остана дисциплиниран.

Заради това той даде важен съвет на Виктор Уембаняма, който през предишния сезон имаше венозна тромбоза в дясното рамо.

"Взимай си лекарствата редовно", подчерта Бош и добави:

"Трябва да се придържа към терапията, за да гарантира, че това няма да се повтори, защото е достатъчен само още един път. На мен ми се случи два пъти и вече не можех да играя. Така че в неговия случай вярвам, че най-важното е да направи всичко необходимо, за да поддържа кръвта си възможно най-рядка и да се грижи за тялото си извън терена".

Припомняме, че Уембаняма, след всички проблеми, успя да се върне на терена, като изигра отличен сезон, в който беше обявен за най-добър защитник и със Сан Антонио Спърс стигна до финала.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Комбо гард пред трансфер в шампиона на Испания

Комбо гард пред трансфер в шампиона на Испания

  • 3 авг 2026 | 17:20
  • 588
  • 0
Ники Титков продължава със Спартак Плевен

Ники Титков продължава със Спартак Плевен

  • 3 авг 2026 | 17:04
  • 790
  • 1
Още една американка подписа с Берое

Още една американка подписа с Берое

  • 3 авг 2026 | 16:27
  • 700
  • 0
Барселона официално обяви новия си спортен директор

Барселона официално обяви новия си спортен директор

  • 3 авг 2026 | 16:12
  • 2149
  • 0
Крило от НБА близо до трансфер във Валенсия

Крило от НБА близо до трансфер във Валенсия

  • 3 авг 2026 | 15:36
  • 925
  • 0
Дуейн Уейд: Преди драфта лекарят каза на Хийт, че ми остават само 5 години

Дуейн Уейд: Преди драфта лекарят каза на Хийт, че ми остават само 5 години

  • 3 авг 2026 | 15:11
  • 1586
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Майкон отпадна за Кайрат - ето групата на Левски

Майкон отпадна за Кайрат - ето групата на Левски

  • 4 авг 2026 | 13:24
  • 571
  • 0
Левски излиза за още една крачка към мечтата

Левски излиза за още една крачка към мечтата

  • 4 авг 2026 | 07:07
  • 18347
  • 144
Това ли е новото лице на българския футбол? Европа вече не е мисия за един

Това ли е новото лице на българския футбол? Европа вече не е мисия за един

  • 4 авг 2026 | 12:57
  • 1733
  • 4
Нови вълнения с българско участие в Шампионската лига днес

Нови вълнения с българско участие в Шампионската лига днес

  • 4 авг 2026 | 07:59
  • 9296
  • 1
Александров: Със сигурност не отиваме обречени

Александров: Със сигурност не отиваме обречени

  • 4 авг 2026 | 10:20
  • 3880
  • 6
Джокович предлага революция в тениса

Джокович предлага революция в тениса

  • 4 авг 2026 | 10:28
  • 8493
  • 19