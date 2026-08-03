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Париж е готов за водното шоу на най-добрите

  • 3 авг 2026 | 19:13
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Париж е готов за водното шоу на най-добрите

Париж е готов за шоуто на най-добрите. Тези, които смело се гмурват в дълбокото. Тези, които показват изящество в басейна. Тези, които чупят всички представи за скорост във водата.

Бъдете част от истинския спектакъл и стискайте палци на над 15 българи, които стартират с надежда да сбъднат мечтите си.

Програма на преките предавания по БНТ 3:

31 юли, петък: 15:30 ч. Скокове във вода, отборно

1 август, събота: 17:50 ч. Артистично плуване, дуети - волна програма

1 август, събота: 19:45 ч. Скокове във вода, кула, жени - синхронно

2 август, неделя: 21:55 ч. Скокове във вода, трамплин 1 м - жени

3 август, понед.: 17:00 ч. Артистично плуване, отборно - волна програма

3 август, понед.: 20:00 ч. Скокове във вода, трамплин - мъже

3 август, понед. 22:15 ч. Скокове във вода, кула - жени

4 август, вторник: 20:30 ч. Скокове във вода, кула, мъже - синхронно

4 август, вторник: 22:20 ч. Скокове във вода, трамплин - жени

5 август, сряда: 16:00 ч. Артистично плуване, отборно - акробатика

5 август, сряда: 20:45 ч. Скокове във вода, трамплин - мъже

6 август, четв.: 18:30 ч. Скокове във вода, трамплин, жени - синхронно

6 август, четв.: 20:00 ч. Скокове във вода, кула - мъже

10 август, понед.: 10:30 ч. Плуване, серии

10 август, понед: 19:30 ч. Плуване, финали

11 август, вторник: 10:30 ч. Плуване, серии

11 август, вторник: 19:30 ч. Плуване, финали

12 август, сряда: 10:30 ч. Плуване, серии

12 август, сряда: 19:30 ч. Плуване, финали

13 август, четв.:10:30 ч. Плуване, серии

13 август, четв.: 19:30 ч. Плуване, финали

14 август, петък: 10:30 ч. Плуване, серии

14 август, петък: 19:30 ч. Плуване, финали

15 август: събота: 10:30 ч. Плуване, серии

15 август: събота: 19:30 ч. Плуване, финали

16 август, неделя: 10:30 ч. Плуване, серии

16 август, неделя: 19:30 ч. Плуване, финали

Гледайте европейското първенство по плувни спортове от 31 юли до 16 автуст пряко по БНТ 3.

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