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Президентът на FISA, министърът на спорта и председателят на БОК откриват Световното първенство по гребане в Пловдив

  • 3 авг 2026 | 17:08
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Президентът на FISA, министърът на спорта и председателят на БОК откриват Световното първенство по гребане в Пловдив

Президентът на Световното гребане Жан-Кристоф Ролан, министърът на младежта и спорта Енчо Керязов и председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева ще открият Световното първенство по гребане до 19 г., което ще се проведе в Пловдив от 6 до 9 август.

Официалната церемония по откриването ще се проведе на емблематично място за Пловдив - Римския стадион, разположен на Главната пешеходна улица, между Сахат тепе и Таксим тепе. Церемонията е на 5 август (сряда) от 18:30 часа.

Президентът на световната федерация по гребане Жан-Кристоф Ролан, който е олимпийски шампион по гребане и настоящ член на МОК, идва у нас за втори път в рамките на 2026 г., след като беше в Пловдив и за Световната купа по гребане за мъже и жени през юни.

"За Световното гребане винаги е огромно удоволствие да се връща в Пловдив. Това е място, на което гребането има възможно най-добрите условия", заяви шефът на Световното гребане.

655 състезатели (364 мъже и 291 жени) от 54 държави ще се борят за медалите в 14 класа лодки от 6 до 9 август на Световното първенство по гребане до 19 г. в Пловдив.

6 български лодки и общо 16 състезатели ще представляват България на шампионата на планетата, който ще се проведе от четвъртък до неделя на Гребната база в Града под тепетата.

При юношите за България ще гребат Даниел Маринов (скиф), Илиан Николов и Петър Пенков (двойка скул), Стефан Костов, Стоичко Стоичков, Филип Йорданов и Даниел Петков (четворка скул) и Юлиян Шопкин, Атанас Борисов, Александър Миланов и Валери Димитров (четворка без рулеви).

При дамите за България ще се състезават Румяна Стоянова (скиф), Мария Чакърова, Лилия Господинова, Виктория Христова и Светлозара Георгиева (четворка скул).

Пловдивчани и гостите на града имат възможност да се насладят на Световното първенство - входът за зрители на Гребната база е свободен.

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