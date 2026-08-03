Димитър Исаев седми във финала на волната програма соло на Евро 2026

Българинът Димитър Исаев се класира на седмо място във волната програма соло по артистично плуване при мъжете на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж.

27-годишният Исаев получи 137.9725 точки за изпълнението си и остана последен във финала.

Британецът Ранджуо Томблин беше най-добър с 258.9188 точки и спечели четвърта титла на шампионата в Париж, след като вече триумфира със златни отличия в техническата програма соло, както и във волната и в техническата програма при смесените дуети в тандем със сънародничката си Изабел Торп.

Италианецът Филипо Пелати беше оценен с 252.8713 точки и остана със среброто в дисциплината на второ поредно континентално първенство.

Защитаващият титлата си от Фуншал 2025 Хорди Касерес (Испания) пък се нареди трети с 229.2599 точки.

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