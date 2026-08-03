Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Мария Вълева в топ 10 на Европейското в Париж

Мария Вълева в топ 10 на Европейското в Париж

  • 3 авг 2026 | 12:22
  • 136
  • 0
Мария Вълева в топ 10 на Европейското в Париж

Българката Мария Вълева завърши на десето място във волната програма соло при жените на Европейското първенство по артистично плуване във френската столица Париж.

17-годишната Вълева получи 218.9025 точки за изпълнението си във финала.

Шампионка стана Василина Хандошка (Беларус) с 292.3887 точки. Защитаващата титлата си от Фуншал 2025 Клара Блайер (Германия) заслужи сребърното отличие с 289.2463 точки, а с бронза се окичи действащата световна шампионка в дисциплината Ирис Тио Касас (Испания) с 284.5550 точки.

Припомняме, че през вчерашния ден Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шесто място във волната програма при смесените дуети, а в техническата програма при мъжете Исаев се нареди осми.

Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шесто място на финала при смесените дуети по артистично плуване на Европейското
Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шесто място на финала при смесените дуети по артистично плуване на Европейското
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Водни спортове

Ива Ереминова остана на 25-o място в квалификациите на 1-метров трамплин в скоковете във вода на Европейското

Ива Ереминова остана на 25-o място в квалификациите на 1-метров трамплин в скоковете във вода на Европейското

  • 2 авг 2026 | 16:22
  • 659
  • 1
Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шесто място на финала при смесените дуети по артистично плуване на Европейското

Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шесто място на финала при смесените дуети по артистично плуване на Европейското

  • 1 авг 2026 | 20:00
  • 717
  • 1
Христо Нешев и Илиян Стоилов 5-и във финал С на Евро 2026

Христо Нешев и Илиян Стоилов 5-и във финал С на Евро 2026

  • 1 авг 2026 | 15:48
  • 699
  • 0
Вълева и Жейнова завършиха 15-и място в техническата програма на Европейското първенство

Вълева и Жейнова завършиха 15-и място в техническата програма на Европейското първенство

  • 31 юли 2026 | 21:42
  • 2131
  • 0
Цветомир Ереминов получи контузия и ще пропусне Европейското в Париж

Цветомир Ереминов получи контузия и ще пропусне Европейското в Париж

  • 31 юли 2026 | 19:53
  • 476
  • 0
Пловдив ще бъде домакин на Държавното по триатлон на стандартна дистанция

Пловдив ще бъде домакин на Държавното по триатлон на стандартна дистанция

  • 31 юли 2026 | 15:13
  • 809
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски научи потенциалните си съперници за плейофа в Шампионска лига - отборите са сериозни

Левски научи потенциалните си съперници за плейофа в Шампионска лига - отборите са сериозни

  • 3 авг 2026 | 09:35
  • 30340
  • 47
Динамо (Загреб) сред потенциалните съперници на ЦСКА в плейофите на Лига Европа

Динамо (Загреб) сред потенциалните съперници на ЦСКА в плейофите на Лига Европа

  • 3 авг 2026 | 09:35
  • 15985
  • 29
Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

Бенфика и Бешикташ са сред възможните противници на ЦСКА 1948 в Лигата на конференциите

  • 3 авг 2026 | 09:45
  • 6265
  • 1
България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL

България спечели повече пари от Бразилия и Франция във VNL

  • 3 авг 2026 | 11:08
  • 3661
  • 3
Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

Здрав сблъсък между Спартак (Варна) и Локо (Пд) в дебюта на Ясен Петров

  • 3 авг 2026 | 07:17
  • 5954
  • 9
ЦСКА предлага нов договор на Лапоухов

ЦСКА предлага нов договор на Лапоухов

  • 3 авг 2026 | 07:54
  • 9639
  • 22