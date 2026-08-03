Мария Вълева в топ 10 на Европейското в Париж

Българката Мария Вълева завърши на десето място във волната програма соло при жените на Европейското първенство по артистично плуване във френската столица Париж.

17-годишната Вълева получи 218.9025 точки за изпълнението си във финала.

Шампионка стана Василина Хандошка (Беларус) с 292.3887 точки. Защитаващата титлата си от Фуншал 2025 Клара Блайер (Германия) заслужи сребърното отличие с 289.2463 точки, а с бронза се окичи действащата световна шампионка в дисциплината Ирис Тио Касас (Испания) с 284.5550 точки.

Припомняме, че през вчерашния ден Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шесто място във волната програма при смесените дуети, а в техническата програма при мъжете Исаев се нареди осми.

Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шесто място на финала при смесените дуети по артистично плуване на Европейското

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