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Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шесто място на финала при смесените дуети по артистично плуване на Европейското

  • 1 авг 2026 | 20:00
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Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шесто място на финала при смесените дуети по артистично плуване на Европейското

Димитър Исаев и Магдалена Малева заеха шесто място на финала при смесените дуети в надпреварата по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж. Българите получиха за изпълнението си 157.0717 точки.

Титлата спечелиха представителите на Великобритания Изабел Торп и Ранджуо Томблин с 258.2383 точки.

Вчера Томблин взе златен медал в дисциплината соло мъже техническа програма.

В понеделник Димитър Исаев ще участва във волната програма соло по артистично плуване на Европейското първенство.

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