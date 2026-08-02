MOUZ сложи край на серия срещу Spirit и вдигна трофея

Отборът на MOUZ триумфира във втория сезон на турнира по CS2 - BLAST Bounty 2026, след като победи Spirit с 3:1 (13-8, 13-4, 9-13, 13-10) в големия финал на Малта и прекъсна серия от седем поражения срещу съперника. "Мишоците" си тръгват с над 225, 000 долара, а "драконите" заработиха почти $60,000.

Spinx dedicated his BLAST Bounty S2 win to his grandfather, who passed away a month ago 🥺♥️ pic.twitter.com/jBvieNt0g0 — Polymarket Counter-Strike (@PolymarketCS2) August 2, 2026

Големият герой за шампионите беше Лотан "Spinx" Гилади, който спечели MVP приза и го посвети на отишлия си наскоро свой дядо. Стрелецът завърши финалната серия с рейтинг от 78 убийства и 1.54 рейтинг.

Spinx dedicated his BLAST Bounty S2 win to his grandfather, who passed away a month ago 🥺♥️ pic.twitter.com/jBvieNt0g0 — Polymarket Counter-Strike (@PolymarketCS2) August 2, 2026

Докато "мишоците" изиграха силно цялата серия, Spirit не успя да покаже обичайното си ниво, а звездата Данил "donk" Кришковец изпита сериозни трудности в първите две карти, а отблясъците му не бяха достатъчни.

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