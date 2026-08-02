Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Българският Acend спечели групата си и е на плейоф в Швеция

Българският Acend спечели групата си и е на плейоф в Швеция

  • 2 авг 2026 | 20:37
  • 250
  • 0
Българският Acend спечели групата си и е на плейоф в Швеция

Българският CS2 отбор Acend се класира за плейофите на CS2 турнира Stake Pulse Beat в Швеция, след като спечели група "C" с две победи. С успехите си ACEND завърши на първо място в групата и на четвъртфиналите ще се изправи срещу Apogee Esports.

В първия си двубой българите победиха украинския 6666 Esports с 2:0 (13-3, 13-8) след успехи на Ancient и Inferno. Впоследствие Acend надви чешкия BRUTE с 2:1 (13-5, 5-13, 13-8). "Лъвовете" спечелиха Dust II, но отстъпиха на Mirage. Накрая все пак успяха да триумфират на Anubis.

Снимка: Acend

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

FISSURE премести Playground 3 в друг китайски град

FISSURE премести Playground 3 в друг китайски град

  • 2 авг 2026 | 16:08
  • 455
  • 0
BC.Game започна новата си ера с трофей

BC.Game започна новата си ера с трофей

  • 2 авг 2026 | 10:22
  • 553
  • 0
Интересен рекорд бе поставен във VALORANT

Интересен рекорд бе поставен във VALORANT

  • 1 авг 2026 | 21:12
  • 750
  • 0
MOUZ и Spirit ще спорят за титлата на BLAST Bounty

MOUZ и Spirit ще спорят за титлата на BLAST Bounty

  • 1 авг 2026 | 20:41
  • 871
  • 0
Българинът Георги "Jorko" Митев и неговият Liquid обърнаха Apogee и спечелиха групата си

Българинът Георги "Jorko" Митев и неговият Liquid обърнаха Apogee и спечелиха групата си

  • 1 авг 2026 | 20:09
  • 417
  • 0
Отборът на Божидар "bzm" Богданов с нов CS2 състав

Отборът на Божидар "bzm" Богданов с нов CS2 състав

  • 1 авг 2026 | 19:30
  • 900
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ЦСКА и Дунав, "червените" с много промени и любопитен състав

11-те на ЦСКА и Дунав, "червените" с много промени и любопитен състав

  • 2 авг 2026 | 20:17
  • 13168
  • 19
Лудогорец допусна първи гол в efbet Лига, но продължи безгрешния си ход

Лудогорец допусна първи гол в efbet Лига, но продължи безгрешния си ход

  • 2 авг 2026 | 20:56
  • 18245
  • 108
Полша се измъчи със САЩ, но отново триумфира в Лигата на нациите

Полша се измъчи със САЩ, но отново триумфира в Лигата на нациите

  • 2 авг 2026 | 16:38
  • 20341
  • 31
Втора лига на живо: Хебър изравни срещу Вихрен, без голове в Добрич

Втора лига на живо: Хебър изравни срещу Вихрен, без голове в Добрич

  • 2 авг 2026 | 21:10
  • 60597
  • 24
Историческо! Словения грабна първи медал от Лигата на нациите

Историческо! Словения грабна първи медал от Лигата на нациите

  • 2 авг 2026 | 12:58
  • 15906
  • 8
Как на футболния свят му писна от Инфантино и каква щеше да е заплатата на швейцареца, ако планът му се бе реализирал

Как на футболния свят му писна от Инфантино и каква щеше да е заплатата на швейцареца, ако планът му се бе реализирал

  • 2 авг 2026 | 13:15
  • 25047
  • 35