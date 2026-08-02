Българският Acend спечели групата си и е на плейоф в Швеция

Българският CS2 отбор Acend се класира за плейофите на CS2 турнира Stake Pulse Beat в Швеция, след като спечели група "C" с две победи. С успехите си ACEND завърши на първо място в групата и на четвъртфиналите ще се изправи срещу Apogee Esports.
В първия си двубой българите победиха украинския 6666 Esports с 2:0 (13-3, 13-8) след успехи на Ancient и Inferno. Впоследствие Acend надви чешкия BRUTE с 2:1 (13-5, 5-13, 13-8). "Лъвовете" спечелиха Dust II, но отстъпиха на Mirage. Накрая все пак успяха да триумфират на Anubis.
Снимка: AcendДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google