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BC.Game започна новата си ера с трофей

  • 2 авг 2026 | 10:22
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BC.Game започна новата си ера с трофей

BC.Game спечели първото издание на Elisa Esports Breakout Series 1, след като победи ENCE с 2:0 (13:11, 16:13) във финала на турнира с награден фонд от над 17 000 долара.

Това беше дебютният турнир за обновения състав на BC.Game, воден от новия капитан Емил "Magisk" Райф и с привлечените монголци Аюуш "mzinho" Батболд и Азбаяр "Senzu" Мункболд.

Отборът премина без загуба през груповата фаза, а на полуфинала елиминира SINQU.На финала ENCE беше близо до успех на Mirage, но силната игра на Senzu и mzinho обърна развоя.

На Nuke финландският тим прати картата в продължения, където решаващи се оказаха впечатляващите клачове на Олександър "s1mple" Косталиев и Денис "electroNic" Шарипов.

Senzu завърши турнира като най-високо оценения играч с рейтинг 1.48, а успехът изкачи BC.Game до №84 в световната VRS ранглиста.

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