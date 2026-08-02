BC.Game започна новата си ера с трофей

BC.Game спечели първото издание на Elisa Esports Breakout Series 1, след като победи ENCE с 2:0 (13:11, 16:13) във финала на турнира с награден фонд от над 17 000 долара.

Thank you to everyone who supported us throughout this amazing tournament ❤️



Here's a sneaky picture of our boys 👀 pic.twitter.com/l1wLiQPV7g — BC Game Esports (@BCGameEsports) August 1, 2026

Това беше дебютният турнир за обновения състав на BC.Game, воден от новия капитан Емил "Magisk" Райф и с привлечените монголци Аюуш "mzinho" Батболд и Азбаяр "Senzu" Мункболд.

Отборът премина без загуба през груповата фаза, а на полуфинала елиминира SINQU.На финала ENCE беше близо до успех на Mirage, но силната игра на Senzu и mzinho обърна развоя.

На Nuke финландският тим прати картата в продължения, където решаващи се оказаха впечатляващите клачове на Олександър "s1mple" Косталиев и Денис "electroNic" Шарипов.

Senzu завърши турнира като най-високо оценения играч с рейтинг 1.48, а успехът изкачи BC.Game до №84 в световната VRS ранглиста.

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