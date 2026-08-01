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Шаповалов отново е на финал в Лос Кабос

  • 1 авг 2026 | 13:22
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Шаповалов отново е на финал в Лос Кабос

Канадецът Денис Шаповалов ще се опита да спечели титлата на турнира по тенис в Лос Кабос (Мексико) за втора поредна година, след като стигна на финала с успех над Камерън Нори (Великобритания) с 6:3, 5:7, 6:4.

Негов съперник в мача за титлата ще бъде Артюр Хеа от Франция, който отстрани Коулмън Уон (Хонконг) със 7:6 (9:7), 6:3. За Хеа участието на финала на турнира от сериите 250 е първи на ниво АТР.

Номер 8 в схемата, канадецът вдигна трофея при дебюта си в турнира миналата година и отново се завръща в мача за шампионата, след като се пребори с Нори за два часа и 40 минути. Шаповалов реализира няколко зашеметяващи уинър-точки и по двете крайни линии, но също така успя да пребори британския си съперник и физически на финалната права. 27-годишният играч изглеждаше по-свеж от двамата след брутални размени от основната линия във влажното време и запечата победата с първия си мачбол, когато Нори отправи форхенд за дълго връщане на топката.

Така канадецът отива на десетия си финал на ниво Тур и ще се бори за петата си титла в събота вечер, когато ще се изправи срещу Артур Хеа. 21-годишният французин, който победи №20 в света Франсиско Серундоло на четвъртфиналите за едва втората си победа в Топ 20, реализира шестия си сетбол в напрегнатия първи дет и поведе, преди да спечели три поредни гейма от 3:3 във втория сет. Така след един час и 50 минути той стигна и до първия си мач, в който ще се бори за титла.

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