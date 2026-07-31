Вълева и Жейнова завършиха 15-и място в техническата програма на Европейското първенство

Българките Мария Вълева и Лора Жейнова завършиха на 15-о място в квалификациите на техническата програма по артистично плуване при дуетите на Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж.

Вълева и Жейнова получиха 231.7550 точки за изпълнението си и малко не им достигна да попаднат в първите 12, които продължават в утрешния финал.

Рая Фурнаджиева и Лора Жейнова не се класираха за финалите на волната програма на Европейското

Шампионки в техническата програма станаха представителките на Гърция Анна Мария Александри и Ейрини-Марина Александри с 311.4308 точки.

По-рано днес Ива Ереминова и Цветомир Ереминов не участваха в смесеното състезание по скокове във вода заради травма на българския състезател.

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