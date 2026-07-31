Цветомир Ереминов получи контузия и ще пропусне Европейското в Париж

Българският състезател по скокове във вода Цветомир Ереминов е получил контузия по време на тренировка и ще пропусне Европейското първенство по плувни спортове във френската столица Париж.

Националът има съмнение за разкъсване на трицепс и беше приет в болница за ехограф и рентгенови снимки, за да се прецени степента на травмата, съобщи за БТА Георги Чобанов, старши треньор на националния отбор по скокове във вода.

Така България ще бъде представена само от Ива Ереминова. Тя ще участва на 1-метров трамплин и кула.

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