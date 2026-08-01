Беше цар на корта, спечели милиони, а след това на 29 години шокира всички и стана комарджия!

Беше първа ракета в света, олимпийски шампион и носител на шест титли от Големия шлем на сингъл и двойки с над 23 милиона долара приходи от турнири. А след това, в разцвета на силите си на 29 години, „Най-великият руски цар“ реши да напусне тениса – не заради контузии, а защото не можеше да понесе загуби от по-слаби от него. Това е историята на Евгений Кафелников, който замени тенис ракетата с покер маси и голф игрища.

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Евгений Кафелников остави незаличима следа в историята на тениса. През 90-те години и началото на 21-ви век той беше страшилище на кортовете: спечели Ролан Гарос (1996) и Откритото първенство на Австралия (1999) на сингъл, още четири титли от Големия шлем на двойки, както и златен медал на Олимпийските игри в Сидни през 2000 г.



Той стана първият руски тенисист, който достигна върха на ранглистата на ATP (3 май 1999 г.) и поведе националния отбор на страната си до историческа титла в Купа Дейвис през 2002 г.

Въпреки че беше на самия връх, той окачи ракетата си неочаквано рано – през 2003 г., едва на 29 години. Причината за оттеглянето му беше лична и безкомпромисна:

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"Започнах да губя от играчи, които, докато бях в разцвета си, не биха могли да спечелят дори гейм срещу мен. Казах си: „Виж, не мога повече да издържам“. Това беше моментът, в който реших да спра."

Неговият състезателен дух обаче не остана мирен. Веднага след края на тенис кариерата си, Кафелников се посвети на професионалния покер.

Още през 2005 г. той участва в престижните Световни серии по покер (WSOP) в Лас Вегас, където записа три класирания „в парите“, доказвайки, че се справя еднакво добре на зеленото сукно, както и на клей. По време на покер кариерата си на официални турнири той е спечелил близо 200 000 долара, превръщайки се в едно от най-известните имена от света на спорта, които са преминали към професионалния покер.

По време на тенис кариерата си Кафелников е спечелил 23 883 797 долара от наградни фондове, но винаги е бил остър критик на разпределението на парите в ATP тура. Още през 2001 г. той публично изрази недоволството си от разликата в доходите между тениса и голфа:

"Парите в ATP тура са смешни. Победителят в голф турнир взима 350 000 паунда за една седмица, а тенисист на по-малък турнир едва 27 000, въпреки че трябва да спечели пет мача. Това е абсурдно."

Страстта му към голфа го отведе и до професионални състезания. Той участва в 15 турнира (включително мачове от Европейския тур). Въпреки че никога не успя да премине „къта“, през 2014 г. той беше официално най-добре класираният руски голфър (1556-ти в света), предимно поради факта, че никой друг от страната му по това време не е имал официален професионален рейтинг.

Кариерата му беше съпътствана и от противоречиви ходове. Винаги без задръжки, през 1996 г. той бойкотира US Open, защото организаторите го поставиха едва за седми поставен, въпреки че същата година спечели Ролан Гарос. Той си събра багажа и напусна Ню Йорк преди началото на турнира с посланието, че организаторите „никога не биха направили такова нещо на Борис Бекер“.

Днес, като член на Международната тенис зала на славата (приет през 2019 г.), Кафелников се наслаждава на спортна пенсия – все още еднакво присъстващ на голф игрищата и в светлината на спортните дебати, запомнен като играч, който както на корта, така и извън него играеше изключително по собствени правила.

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