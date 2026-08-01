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16-годишна рускиня стигна до полуфинал в турнир от сериите WTA 250

  • 1 авг 2026 | 11:13
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16-годишна рускиня стигна до полуфинал в турнир от сериите WTA 250

В света на женския тенис явно се ражда нова звезда, след като 16-годишната рускиня Кристина Лютова стигна до полуфинал на турнира „Мемфис класик“ от сериите WTA 250 с награден фонд 283 347 долара. Тя победи поставената като номер 6 Кейти Макнали (САЩ) с 6:3, 6:4, за да стигне до подстъпите на финала.

Макар и на 16, рускинята има впечатляващо мускулесто телосложение и на този турнир мина лесно през три съпернички от топ 100. Този път обаче тя показа и впечатляваща психическа стабилност, тъй като изоставаше и в двата сета – 1:3 в първия и 0:4 във втория, за да успее да ги обърне и двата и да си гарантира мач за класиране на финала срещу Елвина Калиева (САЩ) – родена в Бруклин от узбекистански произход. 23-годишната Калиева е на 138-о място в ранглистата на жените и има три титли от турнири на ITF.

В другата полуфинална среще в Мемфис ще се срещнат чехкинята Дария Видманова и мексиканката Рената Сараcуа. Видманова се справи с американката Кейти Волинец с 6:4, 6:7 (5:7), 6:1, а опитната Сарасуа елиминира Анастасия Захарова (Русия) с 6:4, 6:0.

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