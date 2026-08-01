Николай Боянов: Доволен съм от контролата

Старши треньорът на Партизан (Червен бряг) Николай Боянов сподели своите виждания за представянето на тима във втората лятна контрола. „Партизаните“ завършиха наравно 1:1 като гости на ОФК Левски 2007.

"Доволен съм от контролата като старание и желание на играчите. Има още какво да се подобрява. Разделихме две полувреме. Мога да кажа, че първото полувреме беше за Левски. През второто се поокопитихме. Опитахме се да държим малко повече топката. На моменти се получваше, на моменти не“, сподели Боянов след срещата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google