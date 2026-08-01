Кот д’Ивоар остана без селекционер въпреки историческия си Мондиал

От футболната федерация на Кот д'Ивоар официално обявиха, че няма да подновят договора на селекционера на националния тим Емерс Фае, който изтече вчера.

Това означава, че специалистът ще напусне своя пост след престой от две години и половина, който беше белязан от успехи. Въпреки че пое “слоновете” на пожар по време на Купата на африканските нации през 2024 година, Фае ги изведе до триумф в турнира. Освен това под негово ръководство Кот д'Ивоар не само, че се класира за Световното първенство за първи път от 2014 година насам, но и на Мондиал 2026 дебютира в елиминационната фаза на турнира, където тимът беше отстранен от Норвегия в 1/16-финалите. Така 42-годишният специалист си тръгва след 25 победи, четири равенства и седем загуби в 36 мача.

🚨🇨🇮 Emerse Faé and Ivory Coast will part ways as the coach’s contract has not been extended.



The Federation has started process to find a new head coach. pic.twitter.com/44Wu4TcVYa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2026

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Снимки: Gettyimages