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Накашима елиминира защитаващия титлата си Д Минор на четвъртфиналите във Вашингтон

  • 1 авг 2026 | 01:30
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Накашима елиминира защитаващия титлата си Д Минор на четвъртфиналите във Вашингтон

Американецът Брандън Накашима елиминира защитаващия титлата си Алекс де Минор (Австралия) на четвъртфиналите на турнира на твърди кортове АТР 500 във Вашингтон с награден фонд 2 469 450 долара.

Преди една година Алекс де Минор победи Накашима в три сета на четвъртфиналите във Вашингтон, но американецът днес взе реванш и отстрани своя съперник след 7:6(5), 6:4 за един час и 55 минути, за да достигне до полуфиналите на надпреварата за първи път.

„Де Минор е много бърз и експлозивен играч. Логично е да се очакват много дълги разигравания. Така че знаех, че трябва да сервирам добре в решаващите моменти и да се опитам да бъда агресивен и да стоя близо до основната линия от моя страна колкото е възможно повече“, заяви Накашима.

Де Минор имаше аванс от 4:2 в първия сет, който загуби след тайбрек, а във втората част не удържа подаването си в деветия гейм и отпадна от надпреварата.

Накашима, който спечели 83% от точките си при първи сервис, се класира за четвъртия си полуфинал на АТР 500 и се доближи на две победи от спечелването на първи трофей на това ниво.

Следващият съперник на американеца ще бъде поставеният под номер 3 Тейлър Фриц или Алекс Микелсен.

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Снимки: Gettyimages

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