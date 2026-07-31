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Нови билети за мачовете на България на ЕвроВолей 2026

  • 31 юли 2026 | 17:42
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Добра новина за всички любители на волейбола! От утре, 1 август, в продажба ще бъдат пуснати нови 15 287 билета за отделните мачове от Европейското първенство по волейбол за мъже, на което България е домакин заедно с Италия, Финландия и Румъния.

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Сред тях са и 2135 нови места за срещите на националния отбор на България от груповата фаза в София. До този момент тези билети не бяха налични за продажба и вече могат да бъдат закупени чрез официалната платформа на Eventim.

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Всички новоотпуснати места ще бъдат достъпни в системата от 12:00 часа на 1 август. Билетите за двубоите в София можете да закупите от официалната страница на Eventim:

https://volleybul.short.gy/CEVEuroVolley2026sofia

Нека заедно изпълним трибуните и подкрепим националния отбор на България в битката за отличията пред родна публика!

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