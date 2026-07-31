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Банско започва сеозона с петима нови

  • 31 юли 2026 | 17:27
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Банско започва сеозона с петима нови

ФК Банско стартира новия сезон в Югозападната Трета лига с амбиции за по-добро представяне и повторение на силната серия, с която завърши миналия шампионат. В края на сезона банскалии натрупаха 8 поредни мача без загуба, в които записаха 7 победи и 1 равен, като от тях имаха 6 последователни успеха! Основната цел през пролетта на миналия сезон бе подмладяване на отбора, което постепенно се случи. След ерата на по-опитните дългогодишни футболисти, сега в тима са предимно млади момчета, които показаха огромен потенциал.

През лятото тимът, воден от треньорския тандем Борис Галчев – Иван Топузов, се подсили с добре познати футболисти: Павел Головодов (офанзивен полузащитник/нападател, роден 1998 година), Неджми Вранчев (дефанзивен полузащитник, роден 2008 г., от Пирин Гоце Делчев), Иван Андонов (ляв защитник, роден 2008 година, юноша на ЦСКА), Радослав Рашев (ляво крило, роден 2008 година) В отбора се завърнаха: Ибрахим Шериф и Виктор Ергин С клуба се разделиха: Роман Родопски, Мирослав Боянов, Петър Кепов, Ивайло Крумов

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