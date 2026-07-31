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Невероятен Лапоухов отчая Карабах и класира ЦСКА в третия квалификационен кръг на Лига Европа
  1. Sportal.bg
  2. Бенфика
  3. Бенфика полетя на “Луж” и този път не остави съмнения срещу Санкт Гален

Бенфика полетя на “Луж” и този път не остави съмнения срещу Санкт Гален

  • 31 юли 2026 | 00:13
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Бенфика полетя на “Луж” и този път не остави съмнения срещу Санкт Гален

Бенфика изригна и прегази Санкт Гален в реванша от втория предварителен кръг на Лига Европа с 5:0, за да преодолее негативния резултат от първия мач, когато “орлите” от Лисабон загубиха с 1:2. Така португалците продължиха напред с общ успех от 6:2.

Евангелос Павлидис (11', 55', 66’, 74’) даде стабилна преднина на тима си, бележейки четири попадения, като последното от тях дойде от дузпа. Крайният резултат оформи Клеман Лангле (81’).

Между втория и третия гол пък Йозо Станич от съперниковия тим получи втори жълт картон и остави своите с човек по-малко, което наклони везните много сериозно в посока Иберийския полуостров.

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