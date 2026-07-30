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Невероятен Лапоухов отчая Карабах и класира ЦСКА в третия квалификационен кръг на Лига Европа
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  3. Панатинайкос страда, но си уреди среща с ЦСКА 1948

Панатинайкос страда, но си уреди среща с ЦСКА 1948

  • 30 юли 2026 | 23:34
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Панатинайкос страда, но си уреди среща с ЦСКА 1948

Гръцкият гранд Панатинайкос официално си уреди среща с българския ЦСКА 1948 в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. В драматичен реванш, изигран на Олимпийския стадион в Атина, „детелините“ завършиха наравно 2:2 срещу коравия унгарски Пакш. Гърците на два пъти изоставаха в резултата, но стигнаха до хикса, който им свърши работа. Благодарение на победата с 2:1 в първия мач, атиняни продължават напред с общ резултат 4:3.

Двубоят започна под пълния диктат на домакините, но унгарците ужилиха първи. В 35-ата минута Милан Петьо изненада гръцката отбрана и прати топката зад гърба на Иняки Пеня за 0:1.

Панатинайкос реагира бързо на шока и успя да изравни точно преди почивката. В 44-ата минута Адриано Ягушич отигра хладнокръвно ситуация в наказателното поле и възстанови равенството – 1:1.

През второто полувреме драмата се нажежи отново. В 57-мата минута Пакш отново поведе в резултата, след като Милан Гьорфи се разписа за 1:2, изравнявайки общия баланс от двата сблъсъка.

Унгарците се прибраха в опит да удържат продълженията, но Атина ликуваше в 85-ата минута. Натискът на домакините даде резултат и Елмин Растодер заби безмилостно изравнителния гол за 2:2, който се оказа напълно достатъчен за крайната победа в общия резултат.

В третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите Панатинайкос ще се изправи срещу българския ЦСКА 1948, като първият мач е насрочен за следващата седмица.

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