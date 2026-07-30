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Невероятен Лапоухов отчая Карабах и класира ЦСКА в третия квалификационен кръг на Лига Европа
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  3. Червен картон не попречи на Ференцварош да довърши Твенте

Червен картон не попречи на Ференцварош да довърши Твенте

  • 30 юли 2026 | 23:34
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Червен картон не попречи на Ференцварош да довърши Твенте

Ференцварош и Твенте направиха равенство 2:2 в реванша помежду си от втория предварителен кръг на Лига Европа, игран в Будапеща. „Маджарите" са големият печеливш от големия двубой, след като имаха аванс от 2:1 в първата среща и продължиха напред с общ резултат 4:3.

Унгарците имаха спортното щастие да получат правото да изпълнят дузпа в 22-рата минута, която бе превърната в гол от Тоон Ремакерс и получиха стабилен аванс.

Само 11 минути по-късно обаче домакините нямаха късмет и останаха с човек по-малко, след като Филип Роменс получи директен червен картон.

Въпреки това традиционният дразнител от европейските клубни турнири на 14-кратния български шампион Лудогорец съумя да дръпне с два гола в началото на второто полувреме. Тогава в 50-ата минута Лени Джоузеф се разписа и доближи тима си до класирането в следващия етап на втория по сила турнир на Стария континент.

Чак в заключителния етап от редовното време гостите от „страната на лалетата" се надигнаха и Ваут Вегхорст намали в 83-тата минута. Скоро в 86-ата минута пък Лукас Венегоор оф Хеселинк възстанови равенството и даде много сериозни надежди за късен обрат на бившия отбор на Николай Михайлов.

Това обаче така и не се случи и в крайна сметка домакините продължиха напред. В спор за участие в плейофите за влизане в основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир “маджарите” ще играят срещу полския Гурник (Забже), който вчера отпадна от Шампионската лига, след като бе отстранен от турския вицешампион Фенербахче.

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