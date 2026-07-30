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Партизан спечели без усилия и реванша с УНА Щрасен

  • 30 юли 2026 | 23:23
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Партизан спечели без усилия и реванша с УНА Щрасен

Сръбският гранд Партизан (Белград) без никакво напрежение подпечата класирането си за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. „Черно-белите“ записаха икономична победа с 1:0 при гостуването си на люксембургския УНА Щрасен, като след убедителното 4:0 в Белград продължават напред с общ резултат 5:0.

Първото полувреме премина в бавно темпо и без сериозни опасности пред двете врати. Най-интересният момент дойде в 42-рата минута, когато словенският нападател на белградчани Ален Козек успя да прати топката в мрежата, но попадението му експресно беше отменено от северноирландския съдия поради засада. Малко преди това домакините пропуснаха единствения си чист шанс, когато Перес излезе сам срещу вратаря, но стреля слабо в ръцете на Илия Крунич.

Партизан нанесе своя решителен удар веднага след подновяването на играта. В 47-мата минута, след прецизно центриране на Никола Петрович в наказателното поле, младият Богдан Костич засече хладнокръвно топката и я заби неспасяемо в мрежата за 0:1.

В 67-мата минута вратарят на сърбите Илия Крунич трябваше да показва рефлекс, отразявайки последователно два последователни изстрела на домакините, за да запази суха мрежата си. До края на мача Партизан пропусна да направи победата по-изразителна след неточен удар на резервата Неманя Нинич сам срещу вратаря.

Така Партизан си осигури участие в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите, където ще се изправи срещу казахстанския Тобол (Костанай).

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