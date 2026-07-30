Сион не остави шансове на БАТЕ в реванша

Швейцарският Сион изнесе истинска футболна лекция и разгроми беларуския БАТЕ Борисов с категоричното 4:0 в реванша от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Двубоят се превърна в истинска гала вечер на стадион „Стад дьо Турбийон“ в Ситен, като след равенството 1:1 в първия мач, швейцарците продължават напред с общ резултат 5:1.

Домакините не оставиха никакво съмнение в превъзходството си и започнаха ударно още от първия съдийски сигнал. Резултатът бе открит в 5-ата минута, когато Кристиан Ботели се оказа на правилната позиция и разпечата беларуската отбрана за 1:0.

Сион напълно контролираше събитията на терена и удвои преднината си преди почивката. В 38-ата минута Шкелким Нивокази удвои преднината на домакините с прецизен изстрел за 2:0.

През второто полувреме швейцарците продължиха да доминират, без да дават никакви шансове за отговор на гостите от Борисов. В 58-ата минута Балтазар Мартинес направи преднината на своя тим класическа. Десет минути по-късно (68') появилият се като резерва Тибо Бердайес оформи крайното 4:0.

В третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите ФК Сион ще се изправи срещу арменския представител Ноа, който по-рано елиминира молдовския Зимбру.

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