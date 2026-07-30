Бешикташ довърши започнатото срещу Мидтиланд

Бешикташ победи отново Мидтиланд и се класира за третия предварителен кръг на Лига Европа. Турците този път се наложиха с 2:0 при визитата си в Дания, като те имаха и комфорта от 53-тата минута нататък да играят с човек повече заради втория жълт картон на Мартин Ерлич.

Това се случи, когато нулевото равенство все още бе непокътнато и в следващия четвърт час датчаните се бориха геройски, за да го запазят, но в 70-ата минута капитулираха и Милот Рашица откри резултата. В 76-ата минута пък интригата окончателно бе убита, тъй като Расмус Кристенсен извърши нелепо нарушение, с което направи дузпа, която бе превърната в гол от Оркун Кьокчу.

По този начин момчетата на Винченцо Италиано продължиха напред с успех в общия резултат с 3:0, след като в първия двубой бяха спечелили с 1:0. В спор за място на плейофите за влизане в основната фаза южните ни съседи ще играят с Храдец Кралове от Чехия, който елиминира Тромсьо от Норвегия.

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