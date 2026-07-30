Финландският Интер изхвърли Истанбул Башакшехир от Европа

Финландският Интер (Турку) сътвори сензация във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите, елиминирайки турския гранд Истанбул Башакшехир. След равенството 1:1 в първия мач в Турция, финландците спечелиха реванша у дома в Турку с 2:0 и с общ резултат 3:1 продължават напред.

Домакините започнаха агресивно и поведоха още в 18-ата минута, когато Ясе Туминен се разписа за 1:0.

Турският тим опита да реагира с две смени на полувремето, но веднага след подновяването на играта (46-ата минута) 19-годишният Клинтън Джепта отбеляза втория гол за Интер.

Финландците напълно затвориха срещата, като статистиката показва 7 точни удара за тях срещу само 1 за Башакшехир. В даденото от съдията продължение Яне-Пека Лайне получи червен картон след втори жълт.

С този успех финландците продължават към третия квалификационен кръг. Според официалния жребий на УЕФА, там Интер Турку ще срещне победителя от двойката ФК Вадуц (Лихтенщайн) / Атлетик Клуб д'Ескалдес (Андора).

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