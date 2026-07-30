Ноа пречупи Зимбру в реванша

Арменският носител на Купата на страната Ноа победи с 2:1 молдовския Зимбру (Кишинев) в реванша от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Мачът се изигра на стадион „Вахагн Тумасян“ в Абовян. След равенството 1:1 в първата среща, арменците елиминират своя съперник с общ резултат 3:2 и си осигуриха място в следващата фаза на турнира.

Домакините наложиха своя ритъм и успяха да материализират превъзходството си в края на първата част. Резултатът бе открит от Гор Манвелян, който се разписа за 1:0 и даде ценен аванс на своя тим преди прибирането в съблекалните.

Молдовският тим се върна в мача след почивката, когато Джонатас успя да преодолее отбраната на домакините и да възстанови равенството за Зимбру.

Радостта на гостите обаче бе краткотрайна, тъй като Ноа реагира веднага. Крайното 2:1 бе оформено от Сангаре, чийто гол се оказа победен и подпечата триумфа на неговия отбор.

С този успех Ноа официално се класира за третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Там, съгласно изтегления вече жребий от УЕФА, арменският представител ще се изправи срещу победителя от швейцарско-беларуския сблъсък между отборите на Сион и БАТЕ Борисов.

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