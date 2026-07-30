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Макаби (Тел Авив) чака победителя от двубоя между ЦСКА и Карабах

  • 30 юли 2026 | 20:55
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Макаби (Тел Авив) чака победителя от двубоя между ЦСКА и Карабах

Макаби (Тел Авив) се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа след победа и на реванша срещу Шериф (Тираспол). Израелците спечелиха с 1:0 втория мач, който се игра в Батуми, Грузия. Двубоят до голяма степен беше решен още преди седмица, когато Макаби победи с 5:0 в Молдова. Българският вратар Иван Дюлгеров беше в групата на Шериф, но остана на резервната скамейка.

В следващия кръг на турнира тимът от Тел Авив ще се изправи срещу победителя от двубоя между ЦСКА и Карабах.

Макаби доминираше и днес, но мотивацията на тима не бе толкова голяма след големия аванс от първата среща. Единственото попадение в двубоя падна в 29-ата минута, когато Самба Коне си отбеляза автогол. Нападателят отклони топката във собствената си врата след центриране от фал. Израелците създадоха няколко положения за гол след почивката, но до ново попадение не се стигна.

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