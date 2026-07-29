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Торино се похвали с национали на Италия и Швейцария

  • 29 юли 2026 | 18:33
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Торино се похвали с национали на Италия и Швейцария

От Торино обявиха две нови попълнения в своята защита: Пиетро Комуцо от Фиорентина и свободния агент Ерай Джьомерт.

Комуцо пристига под наем за 1 млн. евро с опцията за закупуване в размер на 20 млн. евро. Това би го направило втория най-скъп играч в клубната история след атакуващия халф Симоне Верди, за когото бяха платени 22 млн. евро на Наполи през 2020 година. Бранителят пък ще получи договор до 2031-ва, ако остане при “биковете” за постоянно. След като премина през академията на Фиорентина, 21-годишният играч записа 91 мача с 2 гола за първия състав на “виолетовите”, като в миналото беше спряган за трансфер в Наполи. В началото на юни пък той изигра първите си два мача за националния тим на Италия.

Джьомерт пък пристига за без пари, след като договорът му с Валенсия изтече преди месец. За “прилепите” той изигра общо 55 мача с 3 попадения и 1 асистенция, като също така беше пращан под наем в Нант и Валядолид. Освен това 28-годишният защитник има 23 срещи за Швейцария, с която участва на Мондиал 2026. Неговият контракт с “биковете” ще бъде за следващите два сезона.

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