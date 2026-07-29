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ФК Брентфорд замени традиционната спортна визия

  • 29 юли 2026 | 15:20
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ФК Брентфорд замени традиционната спортна визия с кинематографичен стил, представяйки резервния си екип за сезон 2026/27, вдъхновен от изисканото шивашко майсторство на филмовата поредица „Kingsman“. Тъмносиният екип с кремави райета е създаден в сътрудничество с шефа на „Kingsman“ и акционер в клуба сър Матю Вон.

Дизайнът черпи вдъхновение от емблематичното ателие на „Савил Роу“ – H. Huntsman & Sons, което във филмите служи като тайна база на агентите, съчетавайки по впечатляващ начин футбола, модата и киното. По повод представянето на новия екип Вон режисира специален рекламен клип с участието на бразилския нападател Игор Тиаго, който плавно заменя елегантен костюм на Huntsman с новата фланелка на райета. Тиаго игра на световното първенство и е бивш играч на Лудогорец.

В кампанията участват още неговите съотборници Виталий Янелт, Данго Уатара и Антони Миламбо, както и футболистките на Брентфорд Виктория Кишкиш и Риан Клевърли, които се появяват в историческата лондонска шивашка къща по време на официалното представяне.

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